カード1枚で“街中が社食になる”カード式福利厚生「食事補助HQ」を展開するHQ（東京都千代田区）と、牛丼チェーン「松屋」の松屋フーズ（東京都武蔵野市）が共同で、松屋のキッチンカー「サンライズ号」で「牛めし」500食を無料配布するイベントを3月26日午前11時30分から東京サンケイビル・正面広場（東京都千代田区）で行います。

【写真】当日の目印にもなる？ 松屋のキッチンカー「サンライズ号」がかっこいい！

イベントは、2026年4月1日の税制改正で、食事補助の非課税限度額が42年ぶりに引き上げられ、従来の3500円から7500円へと大幅に拡充されるのを機に、インフレ下での「実質手取り最大化」に寄与する食事補助の有効性を啓発するために実施するとのことです。

そして、今年2月に、企業・福利厚生事業者・飲食店の三者が業界の垣根を越え、「食」の面から働く人々を支援する「インフレから社員を救うプロジェクト」のアクション第1弾としての取り組みとなり、ビジネス街の中心である大手町から、新しい時代の福利厚生のあり方を体験、発信していくのが目的となっています。

開催時間は同日午後2時まで。混雑回避のため、当日午前11時30分に整理券を配布予定。1人1回で、無くなり次第終了。荒天や災害、予期せぬ事故などの影響により、主催者の判断でイベント内容の変更または中止とする場合があるということです。

松屋フーズ販売促進企画部の青木彩さんは、「松屋フーズは創業以来、『みんなの食卓でありたい』という思いを大切にしてきました。物価高が長期化する中、働く皆さまの生活を支える『インフレから社員を救うプロジェクト』の理念に強く共感し、参画を決定いたしました」と経緯を説明。

続けて、「今回、第1弾の取り組みとして、弊社のキッチンカー『サンライズ号』を緊急出動させ、ビジネス街にて牛めし500食の無料配布を実施いたします。これは単なる“イベント”ではなく、『働く皆さまの毎日を支える仕組みは、もっと身近に、もっと使いやすくできる』そのことを体感いただける第一歩にしたいと考えています」とコメント。

さらに、「外食業界は現在、原材料費、人件費、光熱費、物流費の上昇という大きな逆風にさらされています。それでも私たちは、だからこそ、働く人の“食の選択肢”を守り、支え続けることが重要だと考えています。松屋フーズはこれからも、『みんなの食卓でありたい』という原点のもと、働く皆さまの食生活に寄り添い続けてまいります」と語っています。