異動命令に納得できず、欠勤を続けた社員の事件を解説する。 会社はその社員を懲戒解雇したが、裁判所は「懲戒解雇は無効」と判断。 理由は、「異動命令が無効なのだから、欠勤には正当な理由がある」というものだ。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 Aさんは、居宅介護支援事業などを行っている会社で、清掃業務に従事していた。 ■ 7日間の出勤停止入社から約5年