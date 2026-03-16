WBC日本代表は準々決勝敗退ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラと準々決勝を戦い、5-8で敗退した。勝ったベネズエラは3大会ぶりの4強にお祭り騒ぎ。ただ試合後、ロナルド・アクーニャJr.外野手が放った言葉に、海外では賛否が渦巻いている。前回王者の日本を下したベネズエラ。興奮状態は試合後も続いたようだ。米ポッ