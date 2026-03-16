WBC日本代表は準々決勝敗退

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラと準々決勝を戦い、5-8で敗退した。勝ったベネズエラは3大会ぶりの4強にお祭り騒ぎ。ただ試合後、ロナルド・アクーニャJr.外野手が放った言葉に、海外では賛否が渦巻いている。

前回王者の日本を下したベネズエラ。興奮状態は試合後も続いたようだ。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組トーキン・ベースボールのXでは「俺らはスシを食った！ スシを食った！」と連呼するアクーニャJr.の動画が公開された。

これに海外ファンからは様々な反響が集まった。「幼稚さの極み」「公平に捉えることなんてできるか？ 彼は謝罪すべきだ」「彼はマジでMLBで最も嫌われている選手だ。そして、彼自身もそれを望んでいるに違いない」「ヒスパニック系の人たちの間では、しっくりくるのかもしれないけど、彼はやりすぎだな（笑）」「もしかしたら……ちょっと人種差別的かも」「アクーニャは感情的になりすぎている。もう少し落ち着きなさい」「日本人選手の方が品格がある」と、日本に対する敬意がないと見るコメントも少なくなかった。

中には「日本よ、心配するな。君たちは今でもベネズエラより985743957579857698565987659847365987569483756987563948756387569873563498564958765987％も優れた国だ」と激しい投稿も。一方で「私は日本のハーフだけど、これを見て不快感なんて全く感じないよ。これは人種差別というより、単に勝った後に調子に乗ってるだけだと思う」とのコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）