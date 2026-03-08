ヤリス最安「X」グレードとは？2026年3月2日、トヨタのコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルが発売されました。経済性や取り回しに優れるヤリスの最もリーズナブルなエントリー仕様「X」とはどのようなモデルなのでしょうか。ヤリスは1999年に初代が誕生し、国内では長く「ヴィッツ」の名称で親しまれてきたハッチバックモデルです。【画像】「えっ…！」 これが“新車165万円”で買える一番安い最新「“5人乗り”コンパ