ヤリス最安「X」グレードとは？

2026年3月2日、トヨタのコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルが発売されました。経済性や取り回しに優れるヤリスの最もリーズナブルなエントリー仕様「X」とはどのようなモデルなのでしょうか。

ヤリスは1999年に初代が誕生し、国内では長く「ヴィッツ」の名称で親しまれてきたハッチバックモデルです。

2020年2月に登場した現行の4代目からは、世界共通の「ヤリス」へと車名を統合。日本自動車販売協会連合会による2026年1月の新車販売ランキングにおいても、ヤリスシリーズ全体で首位を獲得（軽自動車を除く）するなど、圧倒的な支持を集めています。

今回の一部改良では、新たな装備の採用やボディカラーの変更によって商品力が一段と強化されました。

具体的には、ハイブリッド車において電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能が標準装備となり、渋滞時などの疲労軽減が図られています。

また、中上級グレードを中心に装備が充実し、特に最上級のZグレードでは大画面の10.5インチディスプレイオーディオが標準装備となりました。

ほかにも、最上級のハイブリッドZグレードにおいて、新たにフロントソフトアームレストが標準装備されるなど、快適性が向上しています。

さらに、全グレードにおいて「スマートエントリー＆スタートシステム」が標準装備となった点は大きなトピックです。

そして、多彩なラインナップを揃えるヤリスのなかでも、経済性と実用性を最もストレートに体現しているのが「X」グレードです。

Xは、1.0リッターガソリン車（2WD）において169万円台という価格を実現しており、トヨタの5人乗り乗用車として最も身近な選択肢となっています。

エクステリアは、14インチのスチールホイールに樹脂フルキャップを組み合わせたシンプルな構成で、ヘッドランプにはプロジェクター式ハロゲンヘッドランプを採用しています。

上位グレードのような煌びやかな装飾を抑えつつも、今回の改良でドアミラーやシャークフィンアンテナにブラック加飾が施されたことで、引き締まった精悍な印象を強めています。

内装はブラックを基調とした落ち着いた雰囲気で、5人乗りのレイアウトを確保。メーター内には4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイが備わり、燃費や安全支援状況を分かりやすく表示します。

リアシートには6：4分割可倒式を採用しており、日常の買い物から大きな荷物の積載まで柔軟に対応可能です。

パワートレインは、1リッター直列3気筒ガソリンエンジンに「Super CVT-i」を組み合わせた駆動方式2WD（FF）を採用。燃費性能はWLTCモードで20.2km／リッターという優れた数値を達成しており、維持費を抑えたいユーザーにとって魅力的な選択肢となります。

安全面についても妥協はなく、最新の「トヨタセーフティセンス」を全車に標準装備。プリクラッシュセーフティやレーンディパーチャーアラート、オートマチックハイビームといった先進の運転支援システムが、毎日の運転をバックアップします。

価格（消費税込、以下同）は、最も安価な「X（1.0リッター・2WD）」が169万7300円。同モデルの最上級グレード「Z（ハイブリッド・4WD）」が288万4200円からで差額は110万円以上にも及びます。

170万円を切る身近な価格でありながら、最新の安全機能とスマートキーなどの快適装備を手に入れたヤリスの最安モデル。

必要十分な装備と高い経済性を両立した「X」は、多くのユーザーにとって心強い選択肢となるはずです。