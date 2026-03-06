エルティーアールは、「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」を2026年3月19日（木）より、東京（2会場）と、大阪にて、期間限定でオープンする。かわいいメニューやオリジナルグッズを紹介する。＞＞＞カフェメニューやオリジナルグッズをチェック！（写真23点）サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位を受賞し、2026年には30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。このたび、エ