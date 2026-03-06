【ポムポムプリン】「おうちこもりカフェ」が東京・大阪で期間限定オープン！
エルティーアールは、「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」を2026年3月19日（木）より、東京（2会場）と、大阪にて、期間限定でオープンする。かわいいメニューやオリジナルグッズを紹介する。
＞＞＞カフェメニューやオリジナルグッズをチェック！（写真23点）
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は「2025年サンリオキャラクター大
賞」で1位を受賞し、2026年には30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。
このたび、エルティーアールは、 ”ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！” をコンセプトにした、ポムポムプリンのかわいいメニューをたくさん食べて、ぷくぷくまんぷくで幸せなひと時をお過ごしいただけるようなテーマカフェを展開する。
メニューは、描き下ろしのキービジュアルをイメージした、1〜3段までお好きな枚数をお選びいただけるポムポムプリンのハンバーガーやシチューなどのフードのほか、パンケーキやプリン・ア・ラモードなど、ポムポムプリンの世界観が満喫できるかわいく、楽しいフォトジェニックなメニューをご用意。
また、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する。
「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」で、工夫を凝らしたお食事を楽しみながら、やさしい癒しのカフェタイムを過ごしてみては。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664927
