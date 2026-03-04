ふわふわもちもちの触り心地に癒される、カプセルトイ 「EstherBunny おかおのスクイーズ」が3月6日（金）より全国のカプセルトイ売り場にて順次発売される。＞＞＞EstherBunny おかおのスクイーズをチェック！（写真7点）ティーンに大人気な韓国発のキャラクター『エスターバニー』より、ふわふわもちもちのおかおスクイーズが登場。やわらかく弾力のある素材は、押したり、つぶしたりしても元の形に戻る。ぷにっと触れるたびに、