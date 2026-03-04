【エスターバニー】おかおのスクイーズがカプセルトイで登場！
ふわふわもちもちの触り心地に癒される、カプセルトイ 「EstherBunny おかおのスクイーズ」が3月6日（金）より全国のカプセルトイ売り場にて順次発売される。
ティーンに大人気な韓国発のキャラクター『エスターバニー』より、ふわふわもちもちのおかおスクイーズが登場。
やわらかく弾力のある素材は、押したり、つぶしたりしても元の形に戻る。ぷにっと触れるたびに、ふわふわもちもちの感触が癖になる心地よさ。思わず何度も触りたくなってしまう、たのしいアイテムだ。
ラインナップは、RIBBON BUNNY - A・B 、LAVENDER BUNNY - A・B 、CREAM BUNNY - A・Bと、キュートな表情が楽しめる全6種。
どれが出ても嬉しい、思わずコレクションしたくなるデザインだ。
約6cmのコロっとした手のひらサイズに全種ボールチェーン付きなので、バッグやポーチにキーホルダーとして付ければ目立ってかわいいアクセントに。カワイイお顔をぷにぷにできちゃうのがたのしい、エスターバニーファン必見のアイテムだ。
（C） esther kim. All Rights Reserved
