3月3日、俳優の寺田心が、トークバラエティ番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演した。番組内で筋トレエピソードを語った寺田の “がっしりボディ” が注目を集めている。

寺田が同番組に初めて出演したのは2015年。当時7歳だった寺田の出演映像が流れたが、今回は成長した姿を見せた。

「MCの黒柳徹子さんから聞かれて、寺田さんは身長178センチになったことを告白。スタジオで公開された写真では、たくましい二の腕が写っており、筋トレにハマっていると話しました。

さらに、寺田さんはベンチプレスに関して、『大体115キロくらい。ちゃんときれいにあがるのは110キロなんですけど、浅くてよければ115キロくらいです』と、明かしたのです」（スポーツ紙記者）

この「ベンチプレス115キロ」という告白は大きな注目を集めており、Xでは

《寺田心くん肩幅エグくて草》

《寺田心くんがベンチプレス115kg上げれるようになっててなかなかの筋肉ついたいい身体になってて大喜び》

《寺田心くんが立派な筋肉俳優になっててなんか嬉しい》

など、寺田の “がっしりボディ” に驚く声が聞かれていた。

「番組ではジャケットを羽織っていましたが、服越しでも肩まわりががっしりしているのがわかりました。ベンチプレスは経験者の一般男性の平均が60キロ前後とされており、過去にイベントで福山雅治さんが100キロ持ち上げることを明かした際は注目を集めました。

寺田さんは現在17歳ですから、115キロあげられるのはかなりの上級者といえるでしょう」（芸能記者）

子役時代からの成長を感じる視聴者も多かったようだ。2023年のNHK連続テレビ小説『らんまん』や2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演するなど、俳優業は好調な寺田だが、悩みもあるという。

「かねてから獣医が夢であることを公言していた寺田さんですが、2025年11月の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した際、『獣医師になるとお仕事（芸能活動）がいっさいできない可能性が出ていて……』と、話しました。

番組で獣医師の大学に行った際、実際に目指す人を見て、芸能活動と両立することは難しいと感じたそうです。最近は料理教室で講師のライセンスを取得したことを明かすなど、新たな一面を見せていました。

2026年から高校3年生になりますし、寺田さんの進路が気になる人も多いのでしょう」（同）

元人気子役はどんな道に進むのか。