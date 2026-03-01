【ワシントン＝中根圭一】米中央軍は２８日、イランへの軍事攻撃で、攻撃対象になった施設には、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の指揮統制施設が含まれていたことを明らかにした。米中央軍の発表によると、イランへの軍事攻撃を始めたのは米東部時間２８日午前１時１５分（日本時間２８日午後３時１５分）だった。攻撃対象は他に、防空能力に関わる施設、ミサイルや無人機の発射拠点、軍用飛行場など。米中央軍は「イラン