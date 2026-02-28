ファーウェイ・ジャパンは、画面がさらに見やすく進化したスマートウォッチ「HUAWEI Band 11」と、単独のGPS測位に対応しスポーツモニタリングにも適した「HUAWEI Band 11 Pro」を、2026年3月13日（金）より発売します。 「HUAWEI Band 11／11 Pro」 「HUAWEI Band 11」のカラーバリエーションはブラック・ホワイト・パープル・ベージュ・グリーンの5色で、実売価格は8580円（税込）。「HUAWEI Band 11 Pro」はエラストマー