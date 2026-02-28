ファーウェイ・ジャパンは、画面がさらに見やすく進化したスマートウォッチ「HUAWEI Band 11」と、単独のGPS測位に対応しスポーツモニタリングにも適した「HUAWEI Band 11 Pro」を、2026年3月13日（金）より発売します。

「HUAWEI Band 11／11 Pro」

「HUAWEI Band 11」のカラーバリエーションはブラック・ホワイト・パープル・ベージュ・グリーンの5色で、実売価格は8580円（税込）。「HUAWEI Band 11 Pro」はエラストマーベルトのブラック・ブルーとウーブンベルトのグリーンの3色で実売価格は1万1880円（税込）。

記事のポイント 明るく大画面に進化した「HUAWEI Band 11」シリーズは、久々にスポーツ向けのProモデルも登場。日常生活に便利な機能から、健康管理をサポートする機能まで備えており、幅広いシーンで活用できます。

「HUAWEI Band 11」シリーズは、超薄型・軽量の着け心地はそのままに、ディスプレイが前モデル1.47インチから1.62インチへと大きく進化。最大輝度も大きく向上し、見やすい大画面で、睡眠・情緒モニタリングなど充実した健康管理を行えます。

また、薄さ約8.99mm（センサー部を除いた最薄部）で、「HUAWEI Band 11」が約17g、「HUAWEI Band 11 Pro」が約18g（ともにベルトを含まず）という超薄型・超軽量ウォッチを実現。着けていることを忘れるような装着感で、睡眠中もスポーツ中も快適に過ごすことができます。

日常生活をモニタリングする機能が充実

「HUAWEI Band 11」シリーズでは、ユーザーの「快適」「普通」「不快」の3段階の感情状態をリアルタイムに推測する機能に、ストレスレベルが組み合わされ、「満足（快適）」「動揺（不快）」など全部で12種類の細かい情緒モニタリングが可能となっています。もし「不快」の状態が続いているときは、ウォッチに内蔵されている呼吸エクササイズを使ってリラックスしてみるなど、気分転換に活用できます。

また、新たに24時間「心拍変動（HRV）」測定が追加。「心拍変動」とは、連続する心臓の鼓動間の時間間隔の変化量を表し、心拍変動の変化により、ストレスのレベル、リラックス状態などを確認できるというもの。

さらに、睡眠スコアや睡眠改善のための詳細なアドバイス、睡眠中呼吸乱れ検知機能も搭載しています。スマートフォン専用アプリ「HUAWEI Health」から、いびきなどの睡眠時の音を録音・記録して睡眠分析に活用できるほか、アプリからヒーリングミュージックや睡眠を促す環境音を流すことも可能です。

そのほか、血中酸素モニタリング、心拍数モニタリング、ストレスモニタリング、生理周期トラッキングなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。

「活動リング」機能は、消費カロリー、エクササイズ時間、スタンド数（１時間に少なくとも1分間立ち上がった時間の数）を記録し、毎日の生活をより健康的に送れるよう科学的に管理します。また、自分で設定する目標に基づいて、様々な活動リマインドを送ってくれます。新たに「車いすモード」が新規追加されています。

最長14日間のロングバッテリー

また、「HUAWEI Band 11」シリーズは9軸IMUセンサーを搭載した、ヨガから筋力トレーニング、縄跳びまで100種類以上のワークアウトに対応。ウォーキングやランニングなどのワークアウトは、自動識別します。

ウィジェット文字盤では、時間のほかに、今日の日付や天気、歩数や睡眠時間など、よく見る項目を自分で選んで、色やスタイルを編集し、1枚の待ち受け画面にまとめることが可能です。豊富な公式文字盤のほかにも、アプリ「HUAWEI Health」にて有料・無料の個性的な文字盤が多数用意されています。

このほか、着信やLINEやSMSメッセージの確認、クイック返信、天気情報、音楽再生コントロール、遠くから写真撮影ができるリモートシャッター機能、アラーム（振動）、タイマーなど様々な便利機能をスマートウォッチから行うことができます。

また、進化した高密度シリコンバッテリーを採用することで、多機能でありながら通常使用で最長14日間、ヘビーユースで約8日間使えるので、出張や旅行の際も安心です。さらに5ATM防水規格に対応しており、水中のスポーツ時にも装着できます。

ランニングやサイクリングに最適なスポーツモデルも

スポーツモデルの「HUAWEI Band 11 Pro」は、ランニングやサイクリングを行う際にスマホを携帯していなくても、ルートを記録できるよう、ウォッチに独立したGNSS測位システムを搭載。

また、トラックランモードや手首から計測するランニングフォーム分析などプロフェッショナルなランニングモニタリング機能が追加されました。都市部でのランニングやサイクリングの際に便利な、ワークアウトの中断を自動検知して一時停止する機能も便利です。

画面の最大輝度は2,000nitsを誇り、明るい屋外でも見やすく進化。よりスポーツに適したナイロンウーブンベルトのグリーンも用意されます。

ファーウェイ・ジャパン 「HUAWEI Band 11」シリーズ 発売日：2026年3月13日 実売価格：HUAWEI Band 11／8580円、HUAWEI Band 11 Pro／1万1880円（いずれも税込）

