りくりゅうペアが3月の世界選手権を辞退することを発表した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来・木原龍一のりくりゅうペアが、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）の出場を辞退することになったと発表された。【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦璃来の大ジャンプを見る2人は日本スケート連盟を通じてコメントを発表。同公式Xでは「このたび、世界