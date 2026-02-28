「おごらせてくれる女性＝やらせてくれる女性」？ バブル恋愛の危険な等号式…1980年代が量産した恋愛マニュアルの副作用

恋愛しないと“若者”じゃないーーそんな強迫観念が広がった1980年代、雑誌やドラマはこぞって恋を消費へと結びつけた。おごり・送迎・プレゼントが「親密さの証明」になったとき、何が起きたのか。バブル時代の恋愛文化を現代目線で検証する。



「奢らせてくれる女性＝やらせてくれる女性」？

高度消費社会に突入した1980年代から、恋愛という行為に大きな商品価値が生まれるようになった。純愛や熱愛を描いたテレビ番組やコミックが高い人気を集め、ラブソングを歌うミュージシャンや愛について語る作家が若者の教祖的な存在となっていく。





恋愛そのもののメディア化

「若者たるもの、恋愛しなければいけない」という強迫観念が生まれたのも、この時代である。1976年に平凡出版（現マガジンハウス）より創刊された男性ファッション誌『POPEYE』は、当初はアメリカのカウンターカルチャーに関連する商品をカタログ的に紹介する雑誌として創刊されたが、1980年代には女性とのデートの作法や技術を解く恋愛のハウツーやマニュアル記事が多く掲載されるようになる。1979年に36万部だった同誌の発行部数は、1985年には75万部まで倍増している。1979年に創刊された『Hot－Dog PRESS』でも、マニュアル的な恋愛に関する記事が取り上げられるようになった。女性誌では、読者による恋愛体験の手記が掲載されるようになり、恋愛の疑似体験ができるマンガや小説が人気を博した。「女性は疑似体験を求め、男性はマニュアルを求める」という構図は、その後も時代を超え、形を変えながら繰り返されることになる。女性誌における恋愛マニュアルに関する記事の中では、デート中の振る舞いや仕草、言葉遣い、化粧、ファッション、コーディネート、スタイルなどの要素が恋人としての魅力、すなわち恋愛関係における性的な魅力として語られるようになった。男性側に課せられた役割は「2人の関係をリードすること」であり、女性に課せられた役割は「魅力によって相手を惹きつけること」であった。1980年代後半のバブル期には、女性にご飯をご馳走するだけの男性を意味する「メッシー」、女性の足代わりになって車で送迎する「アッシー」、プレゼントをくれる「ミツグくん」などの言葉が流行語になった。なぜ、当時の男性はそうした（報われないこともある）贈与を女性に対して献身的に行っていたのだろうか。その背景には、男性が女性に奢るということは、女性が男性のリードに身を任せること、すなわち関係を進展させる意思表示である、という前提があったからだ。男性側が奢ることもできる関係性とは、性交渉の可能性をも含む親密な関係にあるということを裏付けるものであった。つまり当時の男性にとって、「奢らせてくれる女性=やらせてくれる女性」という認識があったわけだ。女性が奢らせてくれることも、送迎させてくれることも、プレゼントを貰ってくれるのも、すべて「セックスのOKサイン」として捉えられていた。

現代を生きる若者から見れば、こうした認識は、単なる認知の歪みに思えるかもしれない。「謎のOKサインに頼らないで、ちゃんとお互いに事前に話し合って、きちんと同意を得てからやれよ」と思われるかもしれない。



若者の間で恋愛という文化が広まって十数年しか経っていない当時では、一定の様式や暗黙の了解に頼らないと、そもそも関係を築けない・進められないほど、個人の性愛に関するコミュニケーション・スキルやリテラシーが未成熟だった、とも考えられるが、一定の様式や暗黙の了解をうまく活用することができれば、それだけで恋愛ができた幸福な時代だったと言えるかもしれない。



1980年代末以降、東京を舞台としたトレンディドラマが大きなブームになった。雑誌などのメディアに描かれた消費と結びついた恋愛文化を追いかける形で、ドラマの中にはおしゃれなファッションブランドやレストランなどのデートスポットが登場するようになる。「若者らしく振る舞うこと」と「恋愛すること」が完全に結びついていた時代であった。



東京はまさに恋愛のための舞台であり、東京を発信源とする恋愛文化は、マスメディアを通して地方都市に住む若者にも波及していき、東京への憧れを募らせるきっかけになった。



都市の消費文化を楽しむためには、恋愛こそが最も重要な要素になる。1980年代の恋愛は、雑誌やテレビなどのメディアによって（消費を促すために）構築された文化であり、恋愛そのものがメディア化された経験となっていた。つまり、皆が「ドラマのような恋がしたい」と思っていた時代であり、ドラマのシチュエーションや物語を現実で追体験することが恋愛であった、と言える。

ここにおいても、恋愛を成功させるために必要なことは、メディアによって構築された記号を身にまとうことであった。記号的に振る舞うことの方が、同意を得るためのコミュニケーション・スキルを磨くことよりも重要だったわけだ。



「モテたいのであれば、相手の気持ちを考えて行動しながら、時間をかけて信頼関係を育てていこう」ではなく、「モテたいのであれば、この服を着て、このレストランに行って、このセリフを言いながら、このプレゼントを渡せばOK」となる。

男女の性別役割分業

1980年代の恋愛は、男性がリードし、女性が応じるという性別役割分業に基づいて成立していた。恋愛という概念が日本に輸入された明治期において、恋愛は社会的な役割や性別役割分業に吸収されない個人同士の親密な関係性として希求されていたが、実際に恋愛を享受するためには、社会的な役割や性別役割分業のレールに乗ることが必要になる。この矛盾は、すでに1980年代の時点で露見していたといえる。



1987年時点での平均初婚年齢は、女性が25.7歳、男性が28.4歳であった。1980年代の結婚は、恋愛から比較的近い位置にあったと言える。結婚した後、子どもを出産した女性は、7割近くが仕事をやめて専業主婦になった。多くの家庭で「男は仕事、女は家庭」という性別役割分業が敷かれていた。



そうした中で、恋愛結婚の大半を占めていた職場結婚の割合は、徐々に減少していく。社内恋愛からの社内結婚という流れが減り、職縁によるマッチングが十分に機能しなくなった結果、剝き出しの個人同士がぶつかる恋愛の自由市場に放り出される人が増えていく。



恋愛やセックスのハウツー本が刊行され、マニュアル化が進むようになった背景には、こうした変化が影響していることは間違いない。



それでも、当時の恋愛や結婚には、前述の通り一定のレールや型が存在しており、年頃の男女に対して結婚を促す社会的な圧力も健在だったため、「結婚できない」という悩みを抱えたまま中高年になる人は少数派であった。50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合は、1980年代にはわずか3～4％台にとどまっていた。

『モテない中年 恋愛格差と孤独を超えて』

坂爪真吾

