AnthropicのAIモデル「Claude」がハッカーによってメキシコ政府機関のネットワーク侵害に利用され、納税者記録や従業員の資格情報などを含む約150GBに及ぶ機密データが盗まれた可能性が報じられています。Hacker Used Anthropic’s Claude to Steal Sensitive Mexican Data - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-25/hacker-used-anthropic-s-claude-to-steal-sensitive-mexican-dataHacker used Anthropic&