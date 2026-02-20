＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞昨年大会2位の岩井明愛、開催地タイ出身で世界ランキング1位のジーノ・ティティクル、そして昨年覇者のエンジェル・イン（米国）が集まった注目組には、スタートホールから大勢のギャラリーが詰めかけた。【写真】なんで!?タイに戦国武将が見参『あきえちゃん頑張れー！』。岩井がティショットを放ち、ティイングエリアからセカンド地点