吉野家は2月20日午前11時から、全国の店舗で「牛プルコギ丼」と「鉄板牛プルコギ定食」を発売する。2025年に販売した人気メニューの再登場となる。■販売ラインアップ（すべて税込）【牛プルコギ丼】・小盛：店内685円／テイクアウト672円・並盛：店内718円／テイクアウト705円・アタマの大盛：店内872円／テイクアウト856円・大盛：店内949円／テイクアウト931円・特盛：店内1,125円／テイクアウト1,104円・超特盛：店内1,246円／