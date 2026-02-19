吉野家「牛プルコギ」復活　鉄板定食＆丼を展開

吉野家は2月20日午前11時から、全国の店舗で「牛プルコギ丼」と「鉄板牛プルコギ定食」を発売する。2025年に販売した人気メニューの再登場となる。

■販売ラインアップ（すべて税込）

【牛プルコギ丼】

・小盛：店内685円／テイクアウト672円

・並盛：店内718円／テイクアウト705円

・アタマの大盛：店内872円／テイクアウト856円

・大盛：店内949円／テイクアウト931円

・特盛：店内1,125円／テイクアウト1,104円

・超特盛：店内1,246円／テイクアウト1,223円

※「アタマの大盛」は、ご飯は並盛の量で、具材のみ大盛となる。

【鉄板牛プルコギ定食】

・店内899円

【鉄板牛プルコギ皿】

・店内633円

【牛プルコギ皿】

・テイクアウト622円

「牛プルコギ丼」は、牛肉に玉ねぎと3色ピーマンを合わせ、にんにくとりんご果汁を加えた特製の甘辛だれで焼き上げた一品。並盛を含む全6サイズを展開し、テイクアウトにも対応する。

「鉄板牛プルコギ定食」は、牛肉、玉ねぎ、3色ピーマンを鉄板に盛り付け、火を付けた五徳で提供するスタイル。甘辛だれとごま油の香ばしい香りが立ちのぼり、特製プルコギだれをかけると音とともに食欲を刺激する演出も特徴だ。