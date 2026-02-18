女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年2月28日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝冬といえば、やはり温泉。背徳の関係が燃え上がる不倫カップルは、この時期よく旅館でしっぽり……みたいなデートを楽しんでいるようですね。都内でカフェ店員をしているM香さん（23歳）も、彼氏が40代の妻帯者。会社経営をしているせいか羽