春の改編に向けて、慌ただしさを増すテレビ各局。そんななか、業界内で危ぶまれている新番組が――。1月16日、フジテレビが4月改編で火曜午後7時の新番組の司会として、「メイプル超合金」のカズレーザー（41）を起用することを各スポーツ紙が報じた。報道によれば、現在火曜午後7時から放送中の『今夜はナゾトレ』が木曜午後9時に移行し、現在同枠で放送されている『この世界は1ダフル』は終了。『ナゾトレ』の後継番組として4月