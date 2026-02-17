ロックバンド、BARBEE BOYS 4PEACEのボーカルKONTAが17日までにX（旧ツイッター）を更新。四肢完全麻痺を公表後、初めての投稿でファンを喜ばせた。同バンドは15日、仙台サンプラザホールで開催された音楽フェス「カノフェス2026」に出演。メンバー4人となってから初めてのステージで、公式Xでは車椅子のKONTAが歌うステージ写真も公開された。新たな船出にKONTAは「ひとまず船は岸を離れたってとこか。このさき時化るか嵐に遭うか