横浜市の障害者施設で、同居する女性の顔を水の張った洗面台に沈めて殺害しようとしたとして、25歳の無職の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、横浜市の無職・市原浩樹容疑者（25）です。市原容疑者は午後2時半ごろ、横浜市の精神障害者施設に同居する43歳の女性の後頭部をつかみ、水の張った洗面台に顔を沈めて殺害しようとした疑いがもたれています。女性は市原容疑者に「風呂場に来てほしい」「洗面台