タレント・しみけん（46）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「ミス東大2020」グランプリで、現役東大院生タレント・神谷明采（25）の騒動について言及した。 神谷は11日、自身のXに「ガンダしてファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と笑みを浮かべている写真を添えて投稿。これに批判が相次いでいた。そして13日には「私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事