うつ病の発症には、ストレスや生活習慣だけでなく、食生活も大きく関係していることをご存じですか？ 食事の内容によっては、脳内の神経伝達物質のバランスが乱れ、気分の落ち込みや疲労感が強くなる可能性があります。特に、栄養不足や不規則な食事が続くと、うつ病のリスクが高まると考えられています。そこで、うつ病になりやすい人の食生活の特徴や、不足しがちな栄養素について、医師の種市先生に解説してもらいました。