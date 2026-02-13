一般企業の出張なら「とんでもないマイラーに」赤澤亮正経済産業大臣が2026年2月、対米投資の協議に臨むため飛行機で渡米しました。このとき同氏の公式SNSアカウントが投稿した「大臣、副大臣、大臣政務官の出張」に関するルールが、話題を呼んでいます。【えっ…これが赤澤大臣の「ゆるキャラすぎる」投稿です】同氏の公式アカウントによると、「大臣、副大臣、大臣政務官の出張ではマイレージは1マイルも貯まりません」とし