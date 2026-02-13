一般企業の出張なら「とんでもないマイラーに」

赤澤亮正経済産業大臣が2026年2月、対米投資の協議に臨むため飛行機で渡米しました。このとき同氏の公式SNSアカウントが投稿した「大臣、副大臣、大臣政務官の出張」に関するルールが、話題を呼んでいます。

【えっ…これが赤澤大臣の「ゆるキャラすぎる」投稿です】

同氏の公式アカウントによると、「大臣、副大臣、大臣政務官の出張ではマイレージは1マイルも貯まりません」とし、「そういうルールになってますので念のため！」と投稿しています。赤沢氏は過去にも短期間の海外、とくにアメリカ出張を頻繁に行っており、その様子から「ピストン赤沢」と呼ばれたこともあります。また国会議員の出張では上位クラスでの移動がスタンダードであることから、もしこれらの渡航でマイレージを貯めていた場合、かなり大量のマイルを獲得することができます。

この投稿を見たSNSユーザーからは「もったいない気もしますが…決まり大事ですね」「知らなかったです！」「こういうノリ好きです！」「それは一つ勉強になりました」「ゆるキャラすぎるwwwwww」「マイルくらい貯めさせてやれよ」「面白い！良い返し」「この人の安心感がやばいわ」といったコメントが寄せられています。