プレミアリーグ 25/26の第26節 クリスタルパレスとバーンリーの試合が、2月12日04:30にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イスマイラ・サール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカ