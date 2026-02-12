プレミアリーグ 25/26の第26節 クリスタルパレスとバーンリーの試合が、2月12日04:30にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イスマイラ・サール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカス・エドワーズ（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。クリスタルパレスのアダム・ウォートン（MF）のアシストからヨルゲン・ラルセン（FW）がゴールを決めてクリスタルパレスが先制。

さらに33分クリスタルパレスが追加点。ヘフェルソン・レルマ（MF）のアシストからヨルゲン・ラルセン（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、40分、バーンリーのマーカス・エドワーズ（FW）のアシストからハンニバル・メジブリ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに44分バーンリーが同点に追いつく。レスリー・ウゴチュク（MF）のアシストからジェイドン・アンソニー（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに45+3分バーンリーが逆転。クリスタルパレスの選手によるオウンゴールにより2-3と逆転する。

ここで前半が終了。2-3とバーンリーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。バーンリーが2-3で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は先発し72分までプレーした。

2026-02-12 06:50:14 更新