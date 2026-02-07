AIだけが参加できるSNS「モルトブック」が登場し、ネット上で「AIの反乱が始まるのでは」と話題を呼んだ。宗教を語り、人間を敵視するかのような投稿まで拡散されたのだが、直後には人間がAIになりすませるセキュリティ上の欠陥が発覚し、評価が保留される事態となっている。はたしてモルトブックは人類にとって脅威なのか。それともSF的想像力が先走っているだけなのか。ChatGPTに「尋問」しながら、AIと人間の距離感を考えてみた