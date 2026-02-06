現地ユーザーからも感激の声ホンダのタイ法人であるホンダオートモービル・タイランドは、2025年11月11日に現地で、日本から正規輸入する「ステップワゴン e:HEV」の予約受け付けを始めたと公表しました。タイ市場において、ステップワゴンは実に13年ぶりの再登場となります。このステップワゴンは、ホンダのラインナップを象徴するミドルサイズのミニバンとして知られています。1996年にデビューした初代モデルは、「家族みん