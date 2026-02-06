アメリカ航空宇宙局(NASA)のジャレッド・アイザックマン長官が現地時間の2026年2月4日、有人の月面探査ミッション・アルテミス計画の宇宙飛行士らがスマートフォン宇宙に持ち込むことを許可すると、Xへの投稿で明らかにしました。NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and sha