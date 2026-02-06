吉野家が、ボリューム満点の超特盛をお得に楽しめる「超特盛祭」をスタート。期間は2026年2月5日（木）11:00〜2月19日（木）15:00で、対象の超特盛丼が税込価格から100円引きになります。牛丼超特盛をはじめ、豚丼・牛カルビ丼などの定番に加え、にんにく全開のから揚げ超特盛丼も対象。さらに、背脂×にんにくでスタミナ感を強化した「スタミナ超特盛丼」も再登場です。超特盛が100円引き！「超特盛祭」の期間と対象「今日はとに