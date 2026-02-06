吉野家が、ボリューム満点の超特盛をお得に楽しめる「超特盛祭」をスタート。期間は2026年2月5日（木）11:00〜2月19日（木）15:00で、対象の超特盛丼が税込価格から100円引きになります。牛丼超特盛をはじめ、豚丼・牛カルビ丼などの定番に加え、にんにく全開のから揚げ超特盛丼も対象。さらに、背脂×にんにくでスタミナ感を強化した「スタミナ超特盛丼」も再登場です。

超特盛が100円引き！「超特盛祭」の期間と対象

「今日はとにかく肉と米を欲している」--そんな日に刺さるキャンペーンが吉野家から登場しました。2026年2月5日（木）11:00〜2月19日（木）15:00の期間、全国の吉野家（一部店舗を除く）で、各種「超特盛」メニューが税込価格から100円引きになる「超特盛祭」を開催します。

対象は、定番の牛丼超特盛をはじめ、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛などの“各種”超特盛丼。さらに、ガッツリ派の心をくすぐる「にんにくマシマシから揚げ超特盛丼」、そして後述の「スタミナ超特盛丼」も割引対象です。

今回の目玉のひとつが、過去に好評だった「スタミナ超特盛丼」の再登場。牛丼の“牛煮肉”に加えて、背脂をプラスし、スタミナ感と背徳感を押し上げた一杯です。さらに、別添の「にんにくマシマシだれ」をかければ、香りもパンチも一段ギアが上がる設計。

スタミナ超特盛丼

構成も「わかってる」のが、追い飯付きなところ。最初は具とご飯を一気に頬張り、後半はタレと背脂、にんにくの余韻で追い飯をかきこむ--そんな食べ方が似合います。価格は店内税込1,271円／テイクアウト税込1,248円（いずれもキャンペーン中はここから100円引き）。玉子・にんにくマシマシだれは別鉢提供と案内されているので、にんにく量を自分で調整できるのもポイントです。

「疲れた体にパワーを感じてほしい」というコンセプト通り、味もボリュームも“攻め”の一杯。午後の予定がない日、あるいは“今日だけは許す”日にどうぞ。

もうひとつ、にんにく党に推したいのが「にんにくマシマシから揚げ超特盛丼」。公式の説明では、大ぶりのから揚げ6個に、フライドガーリック／おろしにんにく／刻みにんにくを使い、にんにく1個分の旨みを凝縮したソースをかけた一品とされています。こちらも追い飯付きで、食欲が暴走しがちな設計。価格は店内税込1,161円（キャンペーン中は各100円引き）。販売時間は11時〜23時（一部店舗で異なる）とのことなので、遅めランチや夜の「背徳メシ」にもハマります。

にんにくマシマシから揚げ超特盛丼

なお、対象メニューはいずれも店舗によって取り扱いが異なる場合があります。確実に食べたい人は、事前に公式の実施店舗情報をチェックしておくのがおすすめ。

【主要情報】

「超特盛祭」期間：2026/2/5（木）11:00〜2/19（木）15:00、対象の超特盛丼が税込から100円引き

対象：各種牛丼超特盛／各種豚丼超特盛／各種牛カルビ丼超特盛／スタミナ超特盛丼／にんにくマシマシから揚げ超特盛丼

「スタミナ超特盛丼」特徴（背脂＋にんにくマシマシだれ＋追い飯）、価格（店内税込1,271円）

「にんにくマシマシから揚げ超特盛丼」特徴（から揚げ6個、にんにくソース、追い飯）、価格（店内税込1,161円）、販売時間（11〜23時）

◆公式サイトはこちら

吉野家「超特盛祭」開催！超特盛丼が100円引き、スタミナ超特盛丼も再登場【〜2/19】（2枚）