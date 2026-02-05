毎週金曜日に第２期が放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』。その制作スタジオであるマッドハウス発の「POP UP SHOPー葬送のフリーレンー」が3月6日（金）より4都市で順次開催されることが決定した。『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生き