フリーレン一行がアニメ制作を体験！？ POP UP SHOPが3月6日（金）より順次開催！
毎週金曜日に第２期が放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』。その制作スタジオであるマッドハウス発の「POP UP SHOPー葬送のフリーレンー」が3月6日（金）より4都市で順次開催されることが決定した。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。
そしてこのたび、TVアニメ『葬送のフリーレン』の制作スタジオであるマッドハウス発によるポップアップショップ第2弾となる「―創作のフリーレン―」が、3月6日（金）の東京・有楽町マルイ会場を皮切りに、計4都市で順次開催されることが決定した。
今回のポップアップショップは「アニメーション制作を実体験してもらおう！」をコンセプトに、アニメ制作に挑戦するフリーレンたちの姿を、本編の制作にも携わるアニメーター・胗澤彼方が描き下ろし。さらにイベントキービジュアルの他にも、今後追加で新たな描き下ろしビジュアルを予定している。これらのオリジナルビジュアルを使用したグッズの数々や、場面写真、作画監督修正や原画を使用したアイテムが販売される。
3月6日（金）〜3月22日（日）に東京・有楽町マルイで、4月3日（金）〜4月12日（日）に兵庫・神戸マルイで、4月15日（水）〜4月27日（月）に愛知・松坂屋名古屋で、5月1日（金）〜5月10日（日）に福岡・博多マルイでそれぞれ開催され、通販サイト「ミートマ」（https://meeto-ma.com）でもオンライン販売を実施。
また、各会場の開催期間中、イベント会場にて税込3000円以上購入すると1会計につき1回、アクリルボード、アクリルコースター、ポストカードがランダムで当たる抽選会に参加することができる。
お近くの会場にぜひ足を運んでみては。
＞＞＞POP UP SHOPビジュアルや作品キービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。
今回のポップアップショップは「アニメーション制作を実体験してもらおう！」をコンセプトに、アニメ制作に挑戦するフリーレンたちの姿を、本編の制作にも携わるアニメーター・胗澤彼方が描き下ろし。さらにイベントキービジュアルの他にも、今後追加で新たな描き下ろしビジュアルを予定している。これらのオリジナルビジュアルを使用したグッズの数々や、場面写真、作画監督修正や原画を使用したアイテムが販売される。
3月6日（金）〜3月22日（日）に東京・有楽町マルイで、4月3日（金）〜4月12日（日）に兵庫・神戸マルイで、4月15日（水）〜4月27日（月）に愛知・松坂屋名古屋で、5月1日（金）〜5月10日（日）に福岡・博多マルイでそれぞれ開催され、通販サイト「ミートマ」（https://meeto-ma.com）でもオンライン販売を実施。
また、各会場の開催期間中、イベント会場にて税込3000円以上購入すると1会計につき1回、アクリルボード、アクリルコースター、ポストカードがランダムで当たる抽選会に参加することができる。
お近くの会場にぜひ足を運んでみては。
＞＞＞POP UP SHOPビジュアルや作品キービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会