東都大学リーグの国学院大は、１月３０日から今月３日までマレーシア遠征を実施した。鳥山泰孝監督（５０）は４日、その成果について「野球が根付いていない国に行ったことに価値がある。野球人として幅を作ることにつながる」と話した。同校にとって初めての海外遠征で、２７人の２、３年生が参加した。国際交流を主目的とし、野球の練習は１日にとどめ、現地の小中学生への野球教室や大学生との町歩きなどで見識を深めた。