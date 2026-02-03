物価高でも重宝するのが100円ショップです。多くの商品が100〜200円で購入できることから、「庶民の味方」というイメージが定着しています。【要注意】「えっ…」これが100円ショップの買い物時に見落としやすい“意外なワナ”です！ところで、節約のために100円ショップを利用している人は多いとは思いますが、本当に節約につながっているのか気になったことはありませんか。100円ショップを利用するメリットや、利用時の注