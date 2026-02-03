物価高でも重宝するのが100円ショップです。多くの商品が100〜200円で購入できることから、「庶民の味方」というイメージが定着しています。

【要注意】「えっ…」 これが100円ショップの買い物時に見落としやすい“意外なワナ”です！

ところで、節約のために100円ショップを利用している人は多いとは思いますが、本当に節約につながっているのか気になったことはありませんか。100円ショップを利用するメリットや、利用時の注意点などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。

意外と割高な商品も

Q.100円ショップを利用すると、どのようなメリットがありますか。

節約主婦さくのんさん「100円ショップは予算を立てやすく、気軽に買い物できる点がメリットです。たまに300円、500円の商品がありますが、ほぼ100円なので、子どもでもお小遣いで買いやすいでしょう。

また、同じ100円でも割高な商品、割安な商品が混在しているので、商品の価格を見分けられる人にとっては、掘り出し物を見つけられるメリットがあります」

Q.100円ショップで日用品を購入する人がいますが、本当に節約につながるのでしょうか。100円ショップの利用時の注意点について、教えてください。

節約主婦さくのんさん「100円ショップでの買い物時にやりがちなNG行為は、『100円均一だから安い』と考えることです。少量でも欲しい人には最適だと思いますが、例えば、ドラッグストアの大容量パックと比べると、1枚当たり、1個当たりの単価が割高になる商品が混在しています。

また、『100円だから』と買ったものの、その安さから粗末に扱ってしまうこともあるでしょう。これでは100円が無駄になってしまいます。

ただ、子どものおもちゃのように一時的に使うものや、捨てやすさを考えた際には、100円ショップの商品は最適です。ディズニーやサンリオなどのキャラクターグッズやシールは、高価なことが多いですが、ほぼ100円で手に入れられるため非常にお得だといえます。商品の価値を正しく判断し、賢く買い物をすれば、節約に役立つでしょう」

Q.100円ショップを上手に使うコツについて教えてください。

節約主婦さくのんさん「100円だからとためらいなくカゴに入れるのではなく、手に取った商品が『本当に必要か』『その商品に100円以上の価値があるか』を考えることが大切です。冷静になる習慣を持つことで、100円ショップでも満足できる買い物ができると思います」

＊ ＊ ＊

100円ショップは予算の立てやすさだけでなく、キャラクターグッズなどをお得に買えるメリットがあります。しかし、商品によっては割高になるものもあり、「100円だから安い」と安易に考えるのはNGです。節約に役立てられるよう、必要性や価値を見極めましょう。