1月22日、インフルエンサーの希空（18）がInstagramを更新。母・辻希美（38）がかつて所属していた「ミニモニ。」を彷彿とさせる衣装とメイク姿を披露し、話題になっている。希空は《ままに昔のメイクと髪形してもらった。当時のミニモニの衣装借りて着てみたよっ。前髪が少し薄すぎた》と綴っており、この投稿に対してネット上では《あの頃の辻ちゃんに瓜二つ》《そっくりすぎる》などと、大きな反響が寄せられた。そんな希空は現