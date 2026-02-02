春節の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」が始まり、北京首都国際空港を行き交う人たち。日中関係の悪化を受け、人気旅行先だった日本は大手旅行会社の集計でランキング上位10位から外れ、訪日客は大幅に減少する見込みだ＝2日（共同）【北京共同】中国で2日、春節（旧正月）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」が始まった。中国政府は3月13日までの40日間に延べ約95億人が移動すると予測しており、昨年の約90億人から約5