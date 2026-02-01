タレント・林家ペー（84）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自宅が停電3日目に突入したといい、電力会社にSOSを発信した。ペーは「今（1月31日朝から）停電状態で非常に困っております助けて下さい」と電力会社に求める。「電話をかけても（話が通じなくて）」と通話が困難な状態だといい「至近距離の営業所を教えて下さい直接お伺い致します」とつづっていた。また「2日間停電状態でそれでなくても陽が当たらない

