ガスコンロを扱うときは、厚着にご用心です。コンロの奥にあるしょうゆを取ろうと手を伸ばすと…、衣服の裾に火が付いてしまいました。また、けばだった衣服などでは「表面フラッシュ現象」で一気に燃え広がり、髪などに火が移る恐れもあります。NITE（製品評価技術基盤機構）によりますと、この5年間で起きたガスコンロの事故は152件あり、そのうち、約5割が不注意などによるものです。NITEは、ガスコンロを使うときに、衣服と炎