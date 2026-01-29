バルセロナのFWロベルト・レバンドフスキが、同クラブのレジェンドであるFWリオネル・メッシ(現インテル・マイアミ)の記録に並んだ。クラブ公式サイトが伝えている。レバンドフスキは28日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節コペンハーゲン戦(○4-1)でスタメン出場。0-1の後半3分に同点弾を奪い、逆転勝利と決勝トーナメント進出に貢献した。クラブによると、コペンハーゲンはレバンド