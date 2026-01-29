バルセロナFWレバンドフスキがメッシの偉大な記録に並ぶ
バルセロナのFWロベルト・レバンドフスキが、同クラブのレジェンドであるFWリオネル・メッシ(現インテル・マイアミ)の記録に並んだ。クラブ公式サイトが伝えている。
レバンドフスキは28日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節コペンハーゲン戦(○4-1)でスタメン出場。0-1の後半3分に同点弾を奪い、逆転勝利と決勝トーナメント進出に貢献した。
クラブによると、コペンハーゲンはレバンドフスキにとって、欧州CLでゴールを決めた40チーム目。メッシの歴代最多記録に並んだ。
なお、3位は38チームのFWクリスティアーノ・ロナウド(現アルナスル)、4位は34チームのFWカリム・ベンゼマ(現アルイテハド)、5位は33チームのラウル・ゴンサレス氏(元レアル・マドリー)となっている。
現時点で欧州の第一線でプレーしているのは37歳のレバンドフスキのみとなっており、今後も記録を伸ばしていくことになりそうだ。
