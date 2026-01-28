衆議院選挙は28日から期日前投票が始まりました。大分県内では入場整理券の送付が大幅に遅れているため、多くの有権者が会場で宣誓書に記入して一票を投じていました。 【写真を見る】衆議院選挙の期日前投票始まる入場券なくても「宣誓書」記入で投票可能大分 期日前投票は、投票日当日に仕事や旅行などの用事で行けない有権者が利用できる制度です。 今回は解散から公示までの期間が短かったことから、大分市では入場整理