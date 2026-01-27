【自分の引退の報道が出ているので簡単に説明します。パドレスとは昨年から契約破棄する方向で話をしていますが引退はまだ決めていません。】【写真】面影しかない、モデルデビューしたダルビッシュと紗栄子のイケメン長男サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）が、1月25日（現地時間24日）に自身のXを更新。地元紙『サンディエゴ・ユニオン・トリビューン』が報じた、チームとの残り3年間の契約破棄は認めるも、ダ