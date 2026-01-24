2026年の幕開けを彩る新ドラマが続々とスタートした。仲野太賀（32）が主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）は、初回世帯視聴率13.5％（関東地区）の好発進。秋ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が好評だった竹内涼真（32）がミステリーに挑む『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）も、TVerで再生数上位にランクイン。さらに人気脚本家・古沢良太氏が手がけるドラマや、加藤浩次（56）が監督を務めるドラマな