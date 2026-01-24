女性デュオ「ピンク・レディー」の増田惠子が２３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で、すい臓がんのため２０２４年８月に死去した夫の桑木知二さんについて語った。司会の黒柳徹子から「ご主人は残念ながら亡くなったんですって？」と問われ、「２４年の８月に」と説明。「全然体調悪くなかったんです。何年か前に肺がんの小さいのを見つけてもらって、それをすぐ取っちゃって、５年過ぎて大丈夫だっ